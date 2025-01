ARD-DeutschlandTREND: BSW in der Sonntagsfrage erstmals hinter Linkspartei

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD aktuell auf 15 Prozent (+/-0 im Vgl. zu Anfang Januar). Die Union läge bei 30 Prozent (-1) und wäre damit stärkste Kraft. Die Grünen lägen mit 15 Prozent (+1) gleichauf mit der SPD. Die FDP käme unverändert auf 4 Prozent und läge damit knapp unterhalb der Mandatsschwelle. Die AfD bleibt in der Sonntagsfrage bei 20 Prozent und wäre damit zweitstärkste Kraft. Die Linke verbessert sich leicht auf 5 Prozent (+1). Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) fällt mit derzeit 4 Prozent (-1) auf ihren bislang schwächsten Wert im ARD-DeutschlandTREND. Auf alle anderen Parteien entfallen derzeit 7 Prozent (+/-0). Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.336 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTrend von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben. Die Befragung fand größtenteils vor der Bundestagsdebatte am Mittwoch statt.

Vorn liegt die Union auch in der Frage, welche Partei die nächste Bundesregierung führen soll. Jeder Dritte (32 Prozent) nennt in dieser Frage CDU/CSU (-1 im Vgl. zu Mitte Dezember). An zweiter Stelle folgt aktuell die SPD (17 Prozent, +2). 13 Prozent finden, die AfD sollte die nächste Regierung anführen (+/-0). Jeder Zehnte (10 Prozent) spricht sich für die Grünen aus (+/-0). Auf die Linke (+1) und das BSW (-1) entfallen je 2 Prozent, auf die FDP 1 Prozent (+/-0) und auf andere Parteien ebenfalls 1 Prozent (-2). Gut jeder Fünfte (22 Prozent) antwortet auf diese Frage mit „weiß nicht“ bzw. macht keine Angabe (+1). Falls die Union bei der Bundestagswahl stärkste Kraft wird und den nächsten Kanzler stellt, dann sollte sie nach Meinung der Deutschen am ehesten mit der SPD koalieren. Knapp jeder Dritte (32 Prozent) wünscht sich eine Koalition mit den Sozialdemokraten (+3 im Vgl. zu Mitte Dezember). 18 Prozent sprechen sich für eine Regierung mit der AfD aus (+3); das hat die Union ausgeschlossen. Weiterhin jeder Sechste (16 Prozent, -3) meint, die Union sollte mit den Grünen zusammenarbeiten. 12 Prozent wünschen sich eine Koalition mit der FDP (+/-0), die nach aktuellem Stand um den Einzug in den Bundestag bangen muss und zusammen mit der Union keine parlamentarische Mehrheit hätte. 4 Prozent sprechen sich für das BSW aus (-1), 2 Prozent für die Linke (+/-0), 1 Prozent für andere Parteien (-1). Knapp jeder Sechste (15 Prozent) nennt keine Partei (-1). Befragungsdaten Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland



Fallzahl: 1.336 Befragte



Erhebungszeitraum: 27.-29. Januar 2025



Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung

Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50% Die Fragen im Wortlaut: Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?



Wenn Sie an die Zeit nach der Bundestagswahl am 23. Februar denken: Welche Partei sollte die nächste Bundesregierung anführen?



Angenommen, die CDU/CSU wäre bei der Bundestagswahl stärkste Partei und könnte damit den nächsten Kanzler stellen: Mit welcher Partei sollte in diesem Fall die CDU/CSU am ehesten eine Regierung bilden?

Quelle: ARD Das Erste (ots)