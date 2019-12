Chefin des Menschenrechtsausschusses nennt Flüchtlingsdebatte "heuchlerisch"

Die Vorsitzende des Bundestags-Menschenrechtsausschusses, Gyde Jensen (FDP), hat die Debatte über eine zusätzliche Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge als "heuchlerisch" kritisiert.

"Wir dürfen Länder wie Griechenland auch in den Monaten ohne Festtage nicht alleine mit den Herausforderungen lassen und brauchen endlich eine abgestimmte europäische Flüchtlingspolitik, in der die Bundesrepublik eine führenden Rolle einnimmt", sagte Jensen der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Sie nannte es eine "Katastrophe", dass solche Zustände in Europa herrschten. Die behördliche Infrastruktur in Griechenland müsse dringend verbessert werden, damit der enorme Antragsberg zügig abgearbeitet werden könne. "Das bürokratische Chaos darf nicht auf dem Rücken der Asylsuchenden weitergehen", unterstrich die FDP-Politikerin.



Quelle: Rheinische Post (ots)