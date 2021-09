Spanien von Tropenregen heimgesucht: Mehrere Städte versinken im Wasser

Ende August haben tropische Regen Spanien heimgesucht, in einigen Städten gab es Hochwasser. Im Kurort Benicassim ist der Ausnahmezustand verhängt worden, berichtet die Nachrichtenagentur EFE.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Zunächst haben die Regen die Mittelmeerküste der Provinz Castellon getroffen und den Kurort Benicassim praktisch überschwemmt. Dort wurden rund 159 Liter Regen pro Quadratmeter am Sonntag gemeldet. Laut mehreren Medien waren die Rettungsdienste gezwungen, die Einwohner teilweise zu evakuieren und nach vom Wasser mitgerissenen Autos zu suchen.

Am ersten September trafen die Regen Katalonien und die Zentralprovinzen. Es wurden keine Todesopfer gemeldet, aber mehrere Menschen wurden in verschiedenen Regionen mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Außerdem beschädigte die Katastrophe mehrere Brücken und Straßen und ließ mehrere Orte ohne Strom.

Wissenschaftler erklären, dass es in Spanien aufgrund der globalen Erwärmung und des Klimawandels immer häufiger zu sintflutartigen Regenfällen kommt."

