Geburtstags-Marathon bei Altkanzler Gerhard Schröder

Vom Opernsänger, der vorm Haus in Hannover "My Way" zum Besten gibt, über eine selbstgebackene Torte bis zur Skulptur, die ein tanzendes Paar zeigt: Zum 77. Geburtstag von Altkanzler Gerhard Schröder stellte seine Frau Soyeon Schröder-Kim, 53, ein Potpourri an Überraschungen zusammen.

"Gerhard war sehr berührt, weil er mit einer solchen Feier gar nicht gerechnet hatte", erzählt Soyeon Schröder-Kim exklusiv in GALA (Heft 16/2021, ab heute im Handel). Ihre Motivation erklärt sie so: "Ein Geburtstag, der gleich zweimal die Glückszahl Sieben hat, ist von einer besonderen Bedeutung. Die Sieben ist eine biblische Zahl, sie steht für Vollständigkeit." Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)