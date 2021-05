Scheidung von Bill Gates: So viel Geld bekommt Melinda Gates

Bill Gates Ehefrau Melinda hat nach der Scheidung vom Microsoft-Mitbegründer Wertpapiere in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar erhalten, berichtet Bloomberg.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News " zu lesen: "Es handelt sich um Aktien des Kanadischen nationalen Eisenbahnunternehmens im Gesamtwert von 1,5 Milliarden Dollar und um einen Anteil an AutoNation, dem größten Autoverkäufer der USA, in Höhe von 300 Millionen Dollar. Das geht aus Berichten der Securities and Exchange Commission der USA hervor.



Das Journal „Forbes“ schätzt das Vermögen des Multimilliardärs auf 124 Milliarden Dollar. Ein Teil davon besteht in Form der Stiftung Cascade Investments, die einen bescheidenen Teil der Aktien bereits an Melinda überwiesen hat. Die Stiftung verfügt über Effektenpapiere im Gesamtwert von 50 Milliarden Dollar.



Es wird berichtet, dass die Vermögensaufteilung noch nicht beendet sei.



Bill und Melinda Gates haben am Montag bekanntgegeben, dass sie sich scheiden lassen. In der veröffentlichten Erklärung heißt es, dass sie in ihrer 27-jährigen Ehe drei Kinder aufgezogen und eine wohltätige Stiftung – Bill & Melinda Gates Foundation – gegründet haben.



Bill Gates hatte sich 1994 auf Hawaii mit Melinda verehelicht."

