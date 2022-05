Der Elon Musk-Effekt: Soziale Medien-Zensur am Ende?

Weiter berichtet das Magazin: "“Shadow Ban”: Versteckte Zensur-Praktik scheint reduziert

Zahlreiche konservative und systemkritische Accounts berichteten, dass sie plötzlich einen großen Zuwachs an Abonnenten und mehr Reaktionen auf ihre Tweets festgestellt haben, kurz nachdem Musk Twitter gekauft hatte. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass die Angestellten bei Twitter das sogenannte „Shadow Banning“, also das unterdrücken von nicht genehmen Inhalten durch Algorithmen, nach der Musk-Übernahme eingestellt haben. Dies könnte aus Furcht davor passieren, dass durch den neuen Eigentümer die bisherigen, versteckten Praktiken der Online Plattform aufgedeckt werden. Es wird daher vermutet, dass die Mitarbeiter von Twitter nun versuchen ihre Spuren zu verwischen, nachdem Musk angekündigt hat, den Twitter-Algorithmus auf „Open Source“ umzustellen, also ihn für alle einsehbar zu machen.

87.000 neue Abonnenten für Trump-Sohn an nur einem Tag!

Donald Trump Junior, der Sohn des ehemaligen US-Präsidenten, erhielt beispielsweise einen Tag nach dem Eigentümerwechsel bei Twitter 87.000 neue Abonnenten, während er davor nur etwa 7.000 neue Abonnenten pro Tag erhalten hatte. Zur Erinnerung: Sein Vater, Donald Trump, war als US-Präsident der prominenteste Nutzer, der brutal für seine Meinung gegen den linksliberalen Mainstream gesperrt wurde.

While I’m awesome and totally deserving of 87,000 new followers a day it seems that someone took the shackles off my account. Wonder if they’re burning the evidence before new mgmt comes in? pic.twitter.com/9Mso48qyNP