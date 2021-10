Wolf Biermann: "Ich war lebenslänglich ein Gläubiger"

"Ich war lebenslänglich ein Gläubiger", hat Wolf Biermann, Liedermacher und Dichter, im Interview mit der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen bekannt. Anlässlich seines neuen Buches "Mensch Gott!" sagte Biermann: "Mein Glaube allerdings ist noch verrückter, denn ich glaube nicht an einen Gott oder an Götter, sondern an die Menschen."

Zudem betont der 84-Jährige, der am 15. November 85 Jahre alt wird: "Die Hoffnung gebe ich gerade rechtzeitig auf: im Tod." Doch mit dem habe er es nicht eilig, bekennt der Dichter und zitiert den jüdischen Schlagerpoeten: "Bloß nich drängeln zu die Engeln!"

Über Gaulands "Vogelschiss"-Ausspruch zur deutschen Geschichte sagte er: "Es widert viele Deutsche an, wenn ein gebildeter Mensch im Stil eines NSDAP-Gauleiters so stumpfsinnig daherredet. Aber es lehrt mich das Fürchten, wenn solch ein Rechtspopulist im Parlament unserer Demokratie sitzt." Quelle: Neue Westfälische (Bielefeld) (ots)