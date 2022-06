Am Freitag, dem 3. Juni, gab die Spre­cherin des russi­schen Außen­mi­nis­te­riums Maria Sach­a­rowa bekannt, dass US-Jour­na­listen ins Außen­mi­nis­te­rium einge­laden wurden, um „die Konse­quenzen der feind­li­chen Medi­en­po­litik ihrer Regie­rung“ zu diskutieren. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet das Magazin: "US-Medi­en­ver­treter nahmen also am Montag den 6. Juni an dem Treffen im russi­schen Außen­mi­nis­te­rium in Moskau teil. Auslän­di­sche Jour­na­listen und die Spre­cherin des russi­schen Außen­mi­nis­te­riums, Maria Sach­a­rowa, trafen im Gebäude des Minis­te­riums am Smolensker Platz, im Zentrum der russi­schen Haupt­stadt, ein.

„Bren­nende Rute“ ins Fenster gestellt

In Russ­land ist man wohl, im Gegen­satz zu den USA, kein Freund „großer Worte“ oder „hyste­risch gepushter Slogans“, Sach­a­rowa lud ein, um sach­liche Klar­stel­lungen zu schaffen. Der Zweck der „Einla­dung“ war also einzig, die Folgen der „feind­se­ligen“ Haltung ihrer (US) Regie­rung gegen­über russi­schen Medien zu erläutern.

„Wenn die Arbeit der russi­schen Medien-Betreiber und Jour­na­listen in den Verei­nigten Staaten nicht norma­li­siert wird, werden strengste Maßnahmen seitens Russ­land, folgen“, erklärte Sach­a­rowa „schnör­kellos“. Nach einem kürz­lich verab­schie­deten Gesetz kann die Staats­an­walt­schaft auslän­di­sche Medi­en­büros schließen, wenn ein Land sich „unfreund­lich“ gegen­über russi­schen Medien verhalten sollte.

Zuvor hatten Inter­net­kon­zerne sowie west­liche Länder Verbote gegen die, vom russi­schen Staat unter­stützte Medien verhängt. In Deutsch­land gingen die Behörden gegen den russi­schen Sender RT(Russia Today) vor.

US Geheim­dienst in Causa „Russen-Medien“ aktiv

Nach Angaben des russi­schen Botschaf­ters in den USA Anatoli Antonow versu­chen die US-Geheim­dienste, russi­sche Medi­en­schaf­fende zur Zusam­men­ar­beit zu bewegen. Mit seinen dies­be­züg­li­chen Aussagen wurde Antonow im Tele­gram-Kanal der russi­schen diplo­ma­ti­schen Vertre­tung zitiert.

„Russi­sche Jour­na­listen, die in die USA entsandt wurden, werden schi­ka­niert. Sie sind mit einem direkten Verbot von Über­tra­gungen auf US-Terri­to­rium konfrontiert. Ihr Zugang zu offi­zi­ellen Veran­stal­tungen ist einge­schränkt. Das Verfahren zur Erlan­gung eines Arbeits­vi­sums ist kompli­ziert. Bank­konten sind gesperrt. Die Geheim­dienste wenden sich an unsere Medi­en­mit­ar­beiter, um sie zur Zusam­men­ar­beit zu bewegen.“

„Darüber hinaus versuche Washington, den offi­zi­ellen Vertre­tern Russ­lands in den USA eine Infor­ma­ti­ons­blo­ckade aufzu­er­legen“, so der Botschafter. „Zahl­reiche Versuche der Botschaft, den Bürgern der Verei­nigten Staaten unseren Stand­punkt zu aktu­ellen Fragen der inter­na­tio­nalen Politik zu vermit­teln, werden mit wenigen Ausnahmen von lokalen Publi­ka­tionen, sofort als ‚bösar­tige Propa­ganda‘ abgetan. Es gibt keine Möglich­keit, Mate­rial zu veröf­fent­li­chen, auch nicht auf kommer­zi­eller Basis.“

Nun also gibt es die zu erwarten gewe­sene Retour-Kutsche seitens der russi­schen Föde­ra­tion, klar und direkt vermit­telt durch den herben, russi­schen „Charme“ einer Maria Sach­a­rowa. In all der Ernst­haf­tig­keit einer Zeit der west­li­chen Medien-Zensur mag man diesen Sach­ver­halt beinahe erhei­ternd finden."

Quelle: Unser Mitteleuropa