Offiziell angekündigte Twitter Zensur

Im Zuge des Wahl-Endspurts in den USA wird die Retweet-Funktion erheblich eingedämmt, mit der Begründung, Desinformationen einschränken zu wollen. Dies berichtet die bekannte Bloggerin und Klimaexpertin Naomi Seibt unter Verweis auf einen Bericht in der Onlineausgabe des "Washington Examiner" und Twitter.

Weiter berichtet Seibt: "Wie immer liegt der Haken in der entscheidenden Frage: Wer bestimmt, was als wahr und was als fake oder nicht mit ausreichend Beweisen belegt gilt? In welche Kategorie wird der Biden Skandal eingeordnet?"

Quelle: Naomi Seibt