Free Media Network entwickelt neues Mediennetzwerk

Ein neu gegründeter schweizer Verein hat sich zum Ziel gesetzt, eine unabhängige Medienkompetenz für freie und alternative Medienbetreiber aufzubauen. Mit diesem Mediennetzwerk aus eigenen Reihen von Free Media Network soll vielen freien und investigativen Journalisten die Möglichkeit geboten werden, das Mediennetzwerk mitzugestalten. So dass neben den bisherigen Leitmedien eine starke mediale Opposition für wahrhaftigen Journalismus entsteht. Mit VEEZEE wurde bereits ein Teil dieses großangelegten Projektes geschaffen. Die ersten Live-Übertragungen auf veezee.tv gab es bereits im November 2020. Seit dem ist viel passiert.

Das freie Mediennetzwerk hat Großes vor: In erster Linie allen alternativen und freien Medien eine Plattform sowohl für Live-Übertragungen als auch für Beiträge, die dauerhaft abrufbar sind – wie nun seit geraumer Zeit auf veezee.tube – zu Verfügung zu stellen. Das sind nur ein paar Bestandteile des gesamten Netzwerkes.

Durch enge Zusammenarbeit mit der Versammlung der alternativen und freien Medien hat FMN weitere Säulen ausgearbeitet, wie u.a. einen TV-Sender, das Schulungszentrum für Journalisten und eine Freie Presseagentur.

Das Grundprinzip ist Transparenz, Verantwortung und Zusammenarbeit auf allen Seiten dieser wachsenden medialen Opposition.

Die Trägerschaft des Projektes durch einen Verein anstatt eines wirtschaftlichen Unternehmenskonstruktes zu realisieren geschah ganz bewusst, denn so können sich sowohl Zuschauer/Nutzer, Beitragserschaffer, Plattformbetreiber und Unterstützer jeglicher Art mit ihren jeweiligen Fachkenntnissen in die weitere Entwicklung in allen Bereichen mit einbringen.

Dies gibt gerade in der heutigen Zeit der realen Abstandshaltung und des digitalen Zusammenwachsens Jedem die Möglichkeit, bewusster die Medien – und somit Informationen – zu konsumieren.

Mit erfahrenen Medien-Menschen ist es für uns ein großer Ansporn, die Berichterstattung, die Unterhaltung mit Musik und Kunst, aber auch Bildung für Groß und Klein, mit bester Qualität zu ermöglichen.



Neben der Qualität der gelieferten Beiträge ist aber auch die freie Meinungsäußerung der Grund, warum VEEZEE bereits in der Betaphase, so zahlreich aufgesucht wird.

Der Leitsatz von George Orwell ist somit auch bei Gründern von Free Media Network zu ihrem Motto geworden:

„Journalismus ist etwas zu veröffentlichen, was andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird. Alles andere ist Propaganda.“

So lange die menschliche Ethik und Achtung vor dem Leben eingehalten wird, ist jeder Content-Creator bei FMN und VEEZEE sowie bei weiteren Bestandteilen (siehe Grafik) des Projektes mehr als willkommen, heißt es seitens der Machern. Das Leben war und ist Vielfalt. Und neben der freien Meinung ist es das, was Free Media Network in allen seinen Plattformen darstellt. Vielfalt und Zusammenhalt lassen jede Form des Lebens gedeihen.Diese Leitsätze und Ziele lassen sich nur erfolgreich in einer großen und vielfältigen Gemeinschaft umsetzen.

Das Team von Free Media Network sagt im Interview außerdem: "Jeder Leser ist aufgefordert, für sich zu prüfen, inwieweit ihn unser Konzept anspricht. Wer sich als finanzieller Unterstützer oder in welcher Form auch immer einbringen möchte, so darf uns gerne kontaktieren ( [email protected] )!

Alle können auf diese Art und Weise mithelfen, dem heutigen, zur reinen Propaganda missbrauchten, Journalismus wieder seine wahre Aufgabe zu geben. Diese liegt darin, neutral und wertfrei zu informieren – alles, was außer Form ist, in seine natürliche Form zurück zu bringen.

Ein wahrhaftiger Journalismus war immer ein wichtiger Bestandteil für ein freies und vielfältiges Leben.

Wir danken allen dafür, die mit ihrem Sein und Tun anderen Mitmenschen die Möglichkeit geben, echte, reale, Berichte und Formate, die sowohl auf Tatsachen als auch auf dem Herzen beruhen, zu erfahren und zu erleben um ihnen die Chance zugeben, sich so eine echte und eigene Meinung zu bilden. Dies ist die Freiheit der eigenen Entscheidung."

Quelle: ExtremNews