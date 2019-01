Elna zu Bentheim: Schweißausbrüche bei der Taufe ihrer Tochter

Lifestyle-Expertin und QVC-Moderatorin Elna-Margret Prinzessin zu Bentheim und Steinfurt, 39, berichtet diese Woche in GALA von der Taufe ihres zweiten Kindes Wilhelmina, knapp sechs Monate.

Sie sagte: "Wilhelmina hat in der Kapelle mitgekräht. Irgendwann wurde sie dann ganz ruhig, und ich bemerkte, wie sie drückte. Sie machte wirklich während der Zeremonie in ihre Windel. Glücklicherweise hat alles gehalten. Als Mutter bekommt man in solchen Momenten Schweißausbrüche."

Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)