drtv.agency betreut erste TV-Kampagne für Podcast-App Podimo strategisch

Die 2016 gegründete und Anfang 2020 in die Social Chain AG integrierte Full-Service-Mediaagentur drtv.agency unterstützt die Podcast-App Podimo (www.podimo.de) bei der ersten TV-Kampagne in Deutschland. Die TV Kampagne startet am 1. Juli 2020 auf den Sendern VOX, RTL2, SIXX, Sat 1. Gold, SKY Channels, Servus TV, MTV, Disney Channel, Welt der Wunder und vielen mehr. Um die Kampagne zielgruppengenau zu positionieren, werden insgesamt rund 6.000 Spots bei verschiedenen Fernsehsendern für ein siebenstelliges Brutto-Budget platziert.

Die Arbeit mit digitalen Brands und E-Commerce-Unternehmen liegt in der DNA der drtv.agency. Spezialisiert auf datengetriebene Offline-Kampagnen wie TV, Print, Radio und Out of Home, kann das Unternehmen mit der selbst entwickelten Trackingtechnologie attributy(TM) zusätzlich die Performance von Mediakampagnen analysieren und kontinuierlich optimieren. So ist es drtv.agency möglich, jederzeit die richtige Zielgruppe zu erreichen und das Marketingbudget des Kunden optimal einzusetzen. Zusammenarbeit mit Podcast-App Podimo Podimo ist eine Podcast-App, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Usern das Entdecken spannender Inhalte zu erleichtern sowie Podcaster und Publisher bei der Monetarisierung ihrer hochwertigen Inhalte zu unterstützen. Podimo bietet unter anderem Podcasts aus den Bereichen True Crime, Unterhaltung oder Personal-Growth an. Mehr als 50 exklusive Formate sind ebenfalls für Premium-Mitglieder verfügbar. Wir freuen uns sehr, dass die Auswahl der Zusammenarbeit und das Vertrauen auf uns gefallen ist. Mit unserem datengetriebenen Ansatz können wir die Zielgruppe von Podimo effektiv erreichen. Durch unsere Trackingtechnologe attributy(TM) wissen wir genau wie wir die Kampagne analysieren und optimieren.", so drtv.agency-Chief Growth Officer Andreas Peltret. "Wir freuen uns mit einer Agentur zusammenarbeiten zu können, die über ein breites Netzwerk und langjährige Erfahrung verfügt", sagt Dr. Nicolaus Berlin, Geschäftsführer von Podimo in Deutschland. Quelle: The Social Chain AG