Bei dem US-Schauspieler Jeff Bridges wurde Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert

Bei dem 70-jährigen US-Schauspieler und Musiker Jeff Bridges ist nach seinen eigenen Worten Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden. Dies meldet das online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Der Schauspieler beginne nun mit der Behandlung und habe ein gutes Team von Ärzten.

„Bei mir wurde ein Lymphom diagnostiziert. Obwohl es sich um eine schwere Krankheit handelt, schätze ich mich glücklich, ein großartiges Ärzteteam zu haben, und die Prognose ist gut“, postete Bridges auf seinem Twitter-Account.

Abschließend bedankte er sich bei seiner Familie und Freunden für ihre Liebe und Unterstützung. Er versprach außerdem, seine Follower über seine Genesung auf dem Laufenden zu halten.

Seine Mitteilung wurde mit Tausenden Antworten von wohlwollenden Fans und Schauspielerkollegen beantwortet.

Bridges wurde am 4. Dezember 1949 in Los Angeles geboren. In seiner rund 50 Jahre langen Karriere hat er in mehr als 100 Filmen gespielt. Die bekanntesten Filme sind „K-PAX“, „Iron Man“, „The Big Lebowski“, „Seabiscuit“, „Only The Brave“ usw. 2010 erhielt Bridges einen Oscar als bester Hauptdarsteller in dem Drama „Crazy Heart“. "

Quelle: Sputnik (Deutschland)