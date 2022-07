Kayvan alias Ken Jebsen – Ein sehr persönliches Portrait

Ich freue mich, Ihnen heute endlich das sehr private Portrait von Kayvan alias Ken Jebsen präsentieren zu können. Mein Ziel war es, meinen Kumpel Kayvan einmal in wirklich privater Atmosphäre zu erleben. Unsere bisherigen Treffen waren zumeist politischer Natur oder extrem mit dem Job verbunden. Dies schreibt Kai Stuht auf "apolut.net".

Weiter schreibt Stuht: "Wirklich private Momente waren selten und fanden oftmals unter Zeitdruck statt; umso mehr war die Zeit auf Korsika eine sehr entspannte. Kayvan, der politische Schnellsprecher, kann auch anders: langsam, nachdenklich, reflektierend und philosophisch. Es ist wichtig einen Menschen wie Kayvan, der einen so großen Einfluss auf das Denken und Handeln von so vielen Menschen hat, näher kennen zu lernen.



Dafür dient dieses Portrait. Kein Mensch des sogenannten kritischen Widerstandes ist eine solche Ikone und wurde so durch die klassischen Medien in der Luft zerrissen und keiner polarisiert so wie Kayvan. Wenn man im Mainstream nur den Namen Ken Jebsen nennt, wird man schon mit Blicken getötet. Von daher war es für mich wichtig, meinen Kumpel Kayvan alias Ken intensiver kennen zu lernen. Wer ist er wirklich? Ist er ein sogenanntes „U-Boot“, ist er ein radikaler rechter Verschwörungstheoretiker?

Was macht die Kult-Figur Ken Jebsen aus? Darauf habe ich eine Antwort gefunden und möchte diese mit dem folgenden Portrait mit Euch teilen. Soviel vorweg, ich kenne nur wenige Menschen, die so korruptionsresistent, offen authentisch und gradlinig wie Kayvan sind.

Danke an meine Community, die solche Film Projekte durch Spenden, Abos und nette Kommentare möglich machen. Ich weiß das sehr zu schätzen und wir werden weiter machen."

Quelle: apolut / Kai Stuht