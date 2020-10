Philippe Starck: "Nichts kann elegant sein ohne Humor"

Der verspielte Held und Stardesigner der 90er Jahre feiert das Comeback des Jahres und meldet sich zurück mit ungewöhnlich ernsthaften Designs: Philippe Starck.

Im aktuellen Sonderheft "Trends 2020/2021" von SCHÖNER WOHNEN (ab sofort im Handel) spricht der Franzose im Interview über die großen Linien seiner Version von Kreativität, die er unbewusst schon früh erkannt habe: "Absolute Modernität, Demokratie, Evolution, Bionismus, Ökologie. Seitdem arbeite ich in dieser Richtung weiter, versuche mit weniger immer mehr zu sein: intelligenter, ehrlicher und effizienter." Aber es gäbe ein anderes wichtiges Element der Kreativität für ihn und zwar den Humor. "Nichts kann elegant sein ohne Humor. Wenn man Humor hat, existiert nichts wirklich, deshalb kann man tief in die Projekte hineingehen, ohne schwerfällig oder prätentiös zu werden, weil am Ende alles ein großer Lacher ist."



Über seine berühmte Zitronenpresse "Juicy Salif" sagt Starck: "Es war nicht mein Ziel, eine Zitruspresse zu entwerfen; obwohl sie eine Zitrone auspressen kann, ist sie vor allem dazu da, ein Gespräch mit der Schwiegermutter zu beginnen."

Quelle: Gruner+Jahr, SCHÖNER WOHNEN (ots)