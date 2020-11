Zweitreichster Mensch der Welt: Elon Musk überholt Bill Gates

Der Chef des privaten US-amerikanischen Raumfahrtunternehmens SpaceX und Tesla-Gründer Elon Musk ist dem „Bloomberg Billionaires Index“ zufolge im Ranking der Milliardäre einen Platz nach oben gerutscht und gilt nun als zweitreichster Mensch der Welt. Dies berichtet das online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es auf deren deutschen Webseite: "Demnach überholte Musk den Microsoft-Mitgründer Bill Gates. Das Vermögen von Musk kletterte laut dem Ranking innerhalt des Jahres um 100,3 Milliarden US-Dollar (84,5 Milliarden Euro) auf 127,9 Milliarden US-Dollar (107,9 Milliarden Euro). Gates gilt als 127,7 Milliarden US-Dollar (107,6 Milliarden Euro) schwer.

Auf Platz eins landete im Ranking Amazon-Chef Jeff Bezos, dessen Vermögen auf 182 Milliarden Dollar taxiert wird.

Zu den fünf reichsten Menschen der Welt gehören der Präsident von „Louis Vuitton Moët Hennessy“ Bernard Arnault und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (Platz fünf).

Kursanstieg der Tesla-Aktie



Am Montag haben die Aktien des US-amerikanischen Herstellers von Elektroautos Tesla an der Börse den Wertrekord gebrochen. Bis 18:51 Uhr Moskauer Zeit (16.51 Uhr MEZ) ist der Kurs der Tesla-Aktie um sieben Prozent auf 524,96 US-Dollar gegenüber dem Freitag gestiegen.

Die Tesla-Aktien zeigen das Wachstum vor dem Hintergrund der Nachrichten, dass das Unternehmen am 21. Dezember in den Börsenindex S&P 500 aufgenommen werden soll. Allein in der vergangenen Woche legten die Wertpapiere um 16 Prozent zu.

Am 19. November wurde mitgeteilt, dass Musk an einem Tag um 7,6 Milliarden US-Dollar reicher geworden sei und zu den drei reichsten Menschen der Welt gehöre. Der Unternehmer habe Facebook-Chef Mark Zuckerberg aus den Top drei verdrängt. "

