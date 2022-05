"Man regt sich über viele Dinge nicht mehr so auf" Schauspielerin Ursula Werner schätzt das Älterwerden - auch in beruflicher Hinsicht

"Alle Macht den Müttern" - diese Aussage klebt plakativ auf Ursula Werners Auto. Aus einem guten Grund, denn die Schauspielerin, die selbst drei Kinder hat, findet: "Die Mütter bringen die Kinder zur Welt und quälen sich ab, damit sie ordentlich heranwachsen, und dann nehmen ihnen die Männer die Kinder weg und schicken sie in den Krieg." Im Interview mit dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" erklärt die 79-Jährige, dass sie sich deshalb für Mütter einsetzen würde, wenn sie ein politisches Amt inne hätte.

Ursula Werner ist aber als Schauspielerin erfolgreich - und mit knapp 80 Jahren noch gut im Geschäft. Aktuell ist sie in "Weil wir Champions sind" zu sehen. Ein Film, in dem es ihr "ein Bedürfnis" war, mitzuspielen. Es geht um Menschen mit Behinderung, die eine Basketballmannschaft bilden. "Die Begegnungen mit den Menschen mit Behinderung waren unglaublich bereichernd. Wie herzlich und zugleich diszipliniert sie waren, wie sie aufeinander achteten."

Am Alter schätzt Ursula Werner nicht nur gute Filmangebote, sondern auch, "dass man sich nicht mehr so aufregt über viele Dinge. Wobei: Unsere Zeit ist so turbulent, da bleibt genug, über das ich mich aufregen muss."

Quelle: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen (ots)