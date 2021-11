Telegram-Gründer Pawel Durow erhält französische Bürgerschaft – Noch keine Bestätigung

Der Schöpfer von Telegram Pawel Durow soll noch eine Staatsbürgerschaft erhalten haben: Der russische Unternehmer ist seit einigen Monaten französischer Bürger. Neben der russischen hat Durow auch die Staatsbürgerschaft des kleinen Inselstaates St. Kitts und Nevis. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Gründer des populären Messengerdienstes Telegram und des sozialen Netzwerks VKontakte Pawel Durow soll in diesem Sommer die französische Staatsbürgerschaft erhalten haben.

Noch am 23. August war in Frankreich ein Dekret mit den Namen der frisch eingebürgerten Menschen veröffentlicht worden. Auf der Liste steht unter anderem der Name Pawel Durow. Der neue französische Bürger mit diesem Namen wurde am 10. Oktober 1984 in Leningrad geboren – wie der Telegram-Schöpfer. Der Telegram-Kanal Ateo Breaking lenkte die Aufmerksamkeit auf dieses Thema.

Durow selbst kommentierte diese Information noch nicht öffentlich.

Im Jahr 2014 hatte der Unternehmer Russland verlassen. Kurz danach wurde bekannt gegeben, dass er die Staatsbürgerschaft des kleinen Inselstaates in der östlichen Karibik St. Kitts und Nevis bekommen hatte. Diese Bürgerschaft ermöglicht visafreies Reisen in die meisten Länder der Welt, einschließlich der EU-Mitgliedstaaten und Großbritanniens.

Seit einigen Jahren lebt Durow in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Nach Forbes-Einschätzung beträgt das Vermögen des Techunternehmers im Jahr 2021 17,2 Milliarden Dollar."

Quelle: RT DE