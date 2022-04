Google zensiert Ukraine Berichterstattung mittels Sanktion

Was viele Publisher von Google bereits bei "Corona" erlebt haben wird nun bei der Ukraine Berichterstattung fortgesetzt. Wer in seiner Berichterstattung beispielsweise nicht die Aussagen der NATO Staaten vertritt wird ab sofort von der Monetarisierung bei Google ausgeschlossen.

Seitens Google wurde dazu heute folgender "wichtiger" Hinweis zu Ukraine Veröffentlichungen verschickt, den auch die ExtremNews Redaktion erhalten hat: "Aufgrund des Kriegs in der Ukraine pausieren wir die Monetarisierung von Inhalten, die den Krieg ausnutzen, leugnen oder billigen.

Diese Regelung wird bereits bei einigen Behauptungen zum Krieg in der Ukraine durchgesetzt, wenn diese gegen unsere Richtlinien verstoßen – beispielsweise gegen die Richtlinie zu gefährlichen oder abwertenden Inhalten, laut der die Monetarisierung von Inhalten untersagt ist, in denen zu Gewalt angestiftet oder in denen tragische Ereignisse geleugnet werden. Mit dieser Aktualisierung werden unsere Richtlinien für Publisher in Bezug auf diesen Konflikt klarer formuliert und zum Teil erweitert.

Diese Pausierung der Monetarisierung gilt z. B. für direkte oder indirekte Behauptungen, dass die Opfer für ihre Tragödie selbst verantwortlich seien, oder für ähnliche Fälle von Opferbeschuldigung, etwa dass die Ukraine Genozid verübt oder absichtlich die eigene Bevölkerung angreift."

Nachdem zuvor schon russische Medien zensiert wurden, betrifft dies nun hauptsächlich die sogenannten alternativen Medienbetreiber, die frei und unabhängig über den "Krieg in der Ukraine" berichten. Das bedeutet wenn jetzt ihre Recherchen nicht dem Mainstream entsprechen droht diesen Medien als sofortige Sanktionsmaßnahme finanzielle Einbußen durch den Wegfall der Monetarisierung. So dass diese immer mehr auf die Unterstützung ihrer Leser und Besucher der Webseite angewiesen sind.



Quelle: ExtremNews