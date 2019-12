Wolfgang Petry: "Mein Look war absolut auf den Punkt"

Nach seiner Ankündigung vor 13 Jahren, aus dem Show-Geschäft auszusteigen, ist Schlager-Ikone Wolfgang Petry nun als "Pete Wolf" zurück mit einem Album auf Englisch. Er hoffe nicht, dass er seine Fans damit überfordere, sagte Petry den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Aber: "Dass es allen gefällt, kann ich nicht erwarten. Und das ist auch okay so", so der Musiker weiter. Auf sein Markenzeichen - Schnäuzer, Holzfällerhemd und die Freundschaftsbänder - verzichte er bewusst. Wobei er auf die Mode von damals durchaus stolz ist: "Das war für die Zeit absolut auf den Punkt, ein Markenzeichen mit einer engen Verbundenheit zu meinen Leuten", sagte Petry.

Quelle: dts Nachrichtenagentur