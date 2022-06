Jahrhundertverbrechen fliegt gerade auf - Teil 4: Jetzt zerlegen selbst Mainstream-Medien Lauterbach und strafen ihn Lügen

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnt vor einer Corona-Sommerwelle. Man habe es nun mit Varianten zu tun, die sich auch im Sommer gut ausbreiten könnten. „Ich gehe davon aus, dass wir dieses Mal eine echte Sommerwelle bekommen werden“, sagte Lauterbach. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet das Magazin: "Und für den Herbst sagt er sogar eine „Killer-Variante“ voraus. Die Leute sollen im Panik-Modus verweilen, immerhin will er weiter Impfstoff bestellen.





BILD-Moderatorin Nena Schink spricht KLartex:

„Karl Lauterbach lag so oft falsch, dass es mich nicht interessiert, was er glaubt, sagt, will, oder meint. Sein Corona Zeugnis: Mangelhaft! Deutschland hat in der Corona-Krise nicht besser performt als andere Länder wie Schweden, Karl Lauterbach hat die Meinung anderer Wissenschaftlicher beispielsweise Hendrik Streeck diffamiert und darf trotzdem weiter Panik verbreiten.“

Die Frage stellt sich, warum Lauterbach immer noch im Amt als Gesundheitsminister ist. Die Leistungen in der Corona-Zeit zeugen von keinem guten Krisenmanagement unter seiner Führung.

Hier das Video von „Viertel nach Acht“ mit:

Frauke Petry, Ehemalige Bundestagsabgeordnete und Unternehmerin



Wolfgang Bosbach, CDU-Urgestein



Ralf Schuler, Leiter BILD-Parlamentsredaktion



Julian F. M. Stoeckel, Entertainer und TV-Persönlichkeit





Lesen Sie dazu auch Teil 1, 2 und 3 unserer Serie „Jahrhundertverbrechen fliegt gerade auf“

Quelle: Unser Mitteleuropa