Melania Trump öffnet neues Konto

Die Ehefrau von Ex-US-Präsident Donald Trump, Melania, hat ihr eigenes Büro eröffnet. Das teilte sie am Freitag (Ortszeit) via Twitter mit.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "„Melania Trump hat die Eröffnung des ‚Büros von Melania Trump‘ bekannt gegeben. Bitte folgen Sie diesem Konto für weitere Informationen und neue Nachrichten“, heißt es in einer kurzen Stellungnahme unter ihrem neuen Konto auf der Online-Plattform, die die ehemalige First Lady auf Twitter veröffentlichte.

Zuvor hatte der Sender CNN berichtet, dass Melania Trump plane, ein Büro in Palm Beach zu eröffnen, um ihre Initiative "Be Best" (zu Deutsch: "Sei der/die Beste") zu unterstützen. Mit dieser Initiative habe die ehemalige First Lady unter Kindern und Jugendlichen einen gesunden Lebensstil, vor allem die sichere Nutzung des Internets und den Kampf gegen Drogen- und Medikamentenabhängigkeit, propagiert."

