Dugin äußert sich zum Tod seiner Tochter, Präsident Putin bekundet sein Beileid

Nach dem Mordanschlag auf die Journalistin Darja Dugina äußert sich ihr Vater, der Philosoph Alexander Dugin, in einem öffentlichen Text. Währenddessen drückte Russlands Präsident Wladimir Putin in einem Telegramm an Dugin und dessen Frau sein Beileid aus. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der russische Unternehmer und Gründer des monarchistisch-konservativen Fernsehsenders Zargrad TV hat auf seinem Telegramkanal einen Text anlässlich des Todes von Darja Dugina veröffentlicht. Nach Malofejews Angaben hatte Alexander Dugin den Text verfasst und Malofejew als seinen Freund darum gebeten, diesen zu verbreiten. Dugin selbst soll Berichten zufolge nach dem Mord an seiner Tochter in ein Krankenhaus eingewiesen worden sein. Nachstehend findet sich eine vollständige Übersetzung des von Malofejew veröffentlichten Textes: "Wie Sie alle wissen, wurde bei einem Terroranschlag des ukrainischen Nazi-Regimes am 20. August meine Tochter Darja Dugina während der Rückkehr vom Festival 'Tradizija' vor meinen Augen durch eine Explosion bestialisch ermordet. Sie war ein wunderschönes orthodoxes Mädchen, Patriotin, Kriegsberichterstatterin, eine Expertin in den zentralen Fernsehsendern und eine Philosophin. Ihre Auftritte und Reportagen waren immer tiefsinnig, begründet und zurückhaltend. Sie hat niemals zu Gewalt und Krieg aufgerufen. Sie war ein aufsteigender Stern am Anfang ihres Weges. Russlands Feinde haben sie niederträchtig, hinterhältig ermordet ... Aber wir, unser Volk, werden nicht einmal unter diesen unerträglichen Schlägen zerbrechen. Sie wollten unseren Willen mit blutigem Terror gegen die Besten und Schwächsten unter uns brechen. Aber es wird ihnen nicht gelingen. Unsere Herzen sehnen sich nicht nach einfacher Rache oder Vergeltung. Das ist zu wenig, nicht die russische Art. Wir wollen einzig und allein unseren Sieg. Auf diesem Altar hat meine Tochter ihr jungfräuliches Leben gelassen. Also, seid siegreich, bitte! Wir wollten sie zu einem klugen Kopf und einer Heldin erziehen. Möge sie auch jetzt die Söhne unseres Vaterlands zu Heldentaten begeistern. Der Abschied von Darja Dugina (Platonowa) – eine weltliche Trauerfeier – findet am 23. August um 10 Uhr morgens im Ostankino-Fernsehzentrum statt." Parallel dazu bekundete Russlands Präsident Wladimir Putin in einem Telegramm an Dugin und dessen Frau Natalia Melentjewa sein Beileid. In dem auf der offiziellen Webseite des Präsidenten veröffentlichten Text heißt es unter anderem: "Der hinterhältige, brutale Mord hat das Leben von Darja Dugina beendet – eines guten, talentierten Menschen mit einem echten russischen Herzen, gütig, liebend, hilfsbereit und aufgeschlossen. Als Journalistin, Gelehrte, Philosophin, Kriegsberichterstatterin diente sie ehrlich den Menschen und dem Vaterland. Sie bewies in ihren Taten, was es bedeutet, ein Patriot Russlands zu sein." Quelle: RT DE