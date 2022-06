Schockierendes “Kinderprogramm” mit flötender Dämonen Königin & Transen im Sexclub

Passend zum in der Öffentlichkeit allgegenwärtigen Stolz-Monat Juni ist ein Video eines sich bescheiden “Dämonenkönigin des Polka und Baklava”nennenden Transvestiten vor Kleinkindern aufgetaucht. Der Mann aus St. Louis nennt sich selbst ironiefrei maximale Schönheit oder “Maxi Glamour”und quietscht auf einer Blockflöte vor einer Kindergruppe! Dies berichtet Jörg Wollschläger im Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet Wollschläger: "Es gibt seit einigen Jahren immer stärkere Bemühungen kleine Kinder mit sexualisierten und okkulten Grenzüberschreitungen zu konditionieren um ihnen so in ihre normale Entwicklung herein zu pfuschen.



Das Gesicht von Glamour ist dabei blau bemalt, seine Verkleidung erinnert an eine Comic-Figur. Das Video selber wurde gelöscht, nachdem ein kritischer Autor darauf aufmerksam gemacht hatte. Darauf ist nur ein kurzer Ausschnitt mit um den Darstellern herum gruppierten Kleinkindern zu sehen. Beurteilen Sie selbst ob sie ihrem Kind als Eltern so etwas zumuten würden [Link]! In den USA gibt es nach Eigenangaben von DQSH [Link] in woken Zentren wie New York, New Jersey oder Los Angeles und San Francisco regelmäßig derartige Aufführungen für Kleinkinder unter dem Namen Märchenstunden der Transen-Königinnen (Drag Queen Story Hours).

„DQSH fängt die Fantasie und das Spiel mit der Geschlechterfluidität der Kindheit ein und gibt Kindern glamouröse, positive und unverschämt queere Vorbilder“, heißt es auf der Website der Drag Queen Story Hour. „Kinder können Menschen sehen, die sich über starre geschlechtliche Beschränkungen hinwegsetzen und sich eine Welt vorstellen, in der man sich so präsentieren kann, wie man möchte und in der Verkleiden echt ist.“

Drag Queen Story Hour Website, Stand 11.6.2022 [ Link]

Solche Umprogrammierungsagenden lösen verständlicherweise überall negative Reaktionen aus. 2017 gab es eine solche Märchenstunde mit dem “Killer-Clown” Xochi Mochi in der Michelle Obama Bibliothek in Long Beach, Kalifornien. Laut eigenen Angaben hat er HIV und sein „bekiffter Verstand“ arbeitet nicht mehr besonders gut [ Link]. Bei einzelnen so beeinflußten Kindern lassen sich die negativen Folgen einer sexualisierten Erziehung bereits deutlich sehen: dieser 11 jährige Junge verkleidet sich aufgrund seiner Gehirnwäsche als Drag Queen [ Link].

Transen Show für Kinder in Sexclub

In Houston, Texas gab es eine Transenaufführung für Kinder in einem Sexclub für Schwule, weitere sollen in diesem Monat folgen. Aufnahmen davon sind hier zu sehen [ Link]. Die Grundschulkinder wurden dazu animiert mitzutanzen oder obszön verkleideten und sich schamlos bewegenden Männern Geldscheine zu geben. Sehr schnell reagierte der Chef der Republikaner im Bundesstaat Texas, Bryan Slaton, darauf: er werde zusammen anderen Mandatsträgern daran arbeiten solche Veranstaltungen aus Gründen des Kindeswohls zu verbieten zu lassen [ Link]. Auch der konservative Gouverneur des Bundesstaates von Florida, deSantis möchte ein ähnliches Gesetz ausarbeiten lassen.

Verbindungen zum organisierten Satanismus

Der Satans Tempel (Satanic Temple) in den USA ist zugleich ein Sammelbecken für Pädophile und andere Psychopathen. Besonders der Zugang zu kleinen Kindern ist ihnen wichtig. Abtreibungen werden von ihnen in ritueller Weise und als Opfer an Satan durchgeführt. Zu Grundschulkinder versuchen sie durch die mittlerweile in mehreren Bundesstaaten etablierten After School Satan Clubs Zugang zu bekommen und sie entsprechend ihrer Logenideologie zu indoktrinieren. Darüber haben wir in einem gesonderten Artikel berichtet [ Link].

Footage from inside the gay bar in Dallas, Texas (Mr. Misster) that hosted the drag show for children as part of #PrideMonth. Video by @TaylerUSA. pic.twitter.com/JX1jkxkX13 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) June 4, 2022

Zwischen den Drag Queens und dem Satanic Temple bestehen enge personelle und organisatorische Verbindungen [ Link, Link]. Dort fühlen sie sich in ihrer selbsterwählten Andersartigkeit akzeptiert. Schließlich wird ihr Ideal des Zwittertums im Erscheinungsbild des Baphomet verkörpert, der mit männlichen und weiblichen Geschlechtsteilen dargestellt wird. Eltern die ihre Kinder derartigen Egomanen und Selbstdarstellern aussetzen, nur um durch Pseudo-Tugendhaftigkeitssignale ihr Ego zu polieren, sollten sich fragen ob sie ihr Kind damit nicht massiv schädigen und traumatisieren.

Quelle: Unser Mitteleuropa