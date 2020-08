Meret Becker gefällt die Vorstellung, Donald Trump den Hintern zu versohlen

Die Schauspielerin Meret Becker, 51, erzählt in ZEIT VERBRECHEN: Sie kenne keine Folterfantasien, aber "die Vorstellung, Donald Trump die Hose runterzuziehen und ihm mit einem großen rohen Fisch den nackten Hintern zu versohlen, gefällt mir! Allerdings mache ich jetzt Scherze über jemanden, der zwar eine Witzfigur ist, aber trotzdem leider gemeingefährlich", so Becker.

Recht und Gerechtigkeit seien nicht dasselbe, so die Schauspielerin im Interview "WIE KRIMINELL BIN ICH?". Sie habe ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden und in ihrer Jugend dennoch häufig das Gesetz gebrochen: "In meiner Jugend habe ich bis auf Heroin alle Drogen genommen, die ich in die Finger bekommen habe. Und ich habe geklaut wie ein Rabe!"

Quelle: DIE ZEIT (ots)