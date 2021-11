Heidi Klum über die neue "GNTM"-Staffel: "Unser ältestes Model ist 68"

In der aktuellen GALA (Heft 47/2021, ab morgen im Handel) verrät Heidi Klum, dass die nächste Staffel von "Germany's Next Topmodel" komplett anders wird. "Unser kleinstes Model ist 1,54 Meter groß, unser Größtes 1,93 Meter, die größte Kleidergröße ist eine 54 und unser ältestes Model 68." Damit will die 48-Jährige mehr Vielfalt in die Model-Branche bringen. "Also, ich bin bereit für Veränderung und ich hoffe, die Fashion-Welt ist es auch."

Allerdings stoße die Idee nicht überall auf Begeisterung: "Dieses Jahr hatten wir schon Probleme, Designer für unsere Sendung zu gewinnen. Viele sind abgesprungen, als wir die Maße der Mädchen durchgegeben haben. Angeblich wollen alle Diversität, aber so wirklich dann auch nicht", so Klum. Auch Model-Tochter Leni, 17, werde vielleicht in einer Folge dabei sein. Und über ihre jüngste Tochter Lou, 12, verrät Heidi In GALA: "Lou ist total anders drauf als Leni und hat ganz andere Interessen. Sie ist ein A-Class-Student, hat überall Einsen. Sie korrigiert mich immer, wenn ich etwas falsch sage." Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)