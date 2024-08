Olli Dittrich: Uns geht es doch gar nicht so schlecht

Er ist ein Multitalent: Komiker, Schauspieler, Parodist, Musiker und Komponist. Bekannt wurde Olli Dittrich durch seine Band mit Wigald Boning, "Die Doofen", seine legendären Auftritte bei "Samstag Nacht" und seine Kunstfigur "Dittsche".

Im Gespräch mit rbb 88.8, der Landeswelle des rbb, verriet er, dass er sein künstlerisches Talent von seiner Mutter gelernt habe und immer schon Musik machen wollte:

"Ich habe dann bei einer Plattenfirma gearbeitet, aber das war der falsche Weg. Danach gab's eine Zeit der großen Krise! Mit Ende zwanzig - Ende, wenn man da noch nicht auf dem Weg ist, fängt man schon an zu rätseln. Ich war komplett orientierungslos. Eine gute Ausbildung in Erfolgslosigkeit."

Auch nach Dittrichs Durchbruch gab es Rückschläge und schlechte Kritiken. Dittrichs Vater gab ihm einen Rat, den er bis heute im Kopf hat: "Vergiss es und denk dran: In der Zeitung, in der heute was Schlechtes über Dich steht, wird am Wochenende auf dem Markt Fisch eingewickelt!"

Gerade ist Olli Dittrich im Kino in der Wendekomödie "Zwei zu Eins" zu sehen und sagt, so einen Film habe er vorher noch nie gesehen:

"Das Miteinander so abzubilden, wie die Menschen wirklich waren! Keine übliche Ossi-Komödie! Das berührt mich sehr! Gerade in der heutigen Zeit ist es so wichtig, dass wir miteinander reden, aufeinander zugehen, füreinander da sind! Gerade die Generation, der es jetzt so gut geht, muss mal mitkriegen, was unsere Eltern alles durchgemacht haben, damit es uns so geht, wie es uns geht! Und mal ehrlich - uns geht's doch gar nicht so schlecht!"

Der Film "Zwei zu Eins" von Natja Brunckhorst beruht auf einer wahren Geschichte aus dem Sommer 1990, als Millionen von DDR Mark zur Währungsunion in unterirdische Gewölbe transportiert wurden. Eine Freundesgruppe bringt das Geld unter die Nachbarn.

Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)