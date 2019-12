"Blackout": W&B Television, Joyn und SAT.1 produzieren Event-Serie basierend auf Marc Elsbergs gleichnamigem Millionen-Bestseller

Mit einem Schlag wird es dunkel in ganz Europa: Auf Grundlage von Marc Elsbergs Millionen-Bestseller "Blackout - Morgen ist es zu spät" entsteht in Zusammenarbeit von W&B Television, Joyn und SAT.1 eine sechsteilige High-End-Serie. Autoren der Mini-Serie sind Lancelot von Naso und Kai Uwe Hasenheit, Produzenten sind Quirin Berg und Max Wiedemann, Co-Executive Producer ist André Zoch (W&B Television).

Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Lena Wickert (Joyn) sowie Jana Kaun und Verena Schilling (SAT.1), die Redaktionsleitung bei Yvonne Weber. Als Executive Producer für ProSiebenSat.1 zeichnet Stefan Gärtner verantwortlich. Die Dreharbeiten finden im Herbst 2020 statt. Zum Inhalt: An einem kalten Novembertag fällt in ganz Europa der Strom aus. Ein unglücklicher Fehler im System? Ein gezielter Anschlag?



Während Regierung und Behörden mit den Auswirkungen des totalen Blackouts kämpfen und zugleich die Aufklärung vorantreiben, gerät ein ehemaliger Hacker in den Fokus der Ermittler: Pierre Manzano. Der frühere Umweltaktivist ist inzwischen im bürgerlichen Leben angekommen. Doch nun muss er sich seiner Vergangenheit stellen - und damit der Frage, ob er selbst an der Katastrophe schuld sein könnte ... Quirin Berg, Produzent und Geschäftsführer W&B Television: "'Blackout' ist ein erschreckend realer Thriller über die Verletzlichkeit unserer Gesellschaft, unsere Abhängigkeit von Energie und über die Kraft der Gemeinschaft. Millionen Leser sind Fans von Marc Elsbergs faszinierendem Roman. Wir freuen uns sehr, dass wir daraus nun gemeinsam mit Joyn und SAT.1 eine großartige Mini-Serie machen können."



Katja Hofem, CCMO und Geschäftsführerin Joyn: "'Blackout' ist ein Stoff, der unter die Haut geht. Das Thema eines europaweiten Stromausfalls und seiner Folgen ist aktuell wie nie und von großer Relevanz. Das Format passt perfekt zu Joyn und unterstreicht ein weiteres Mal unseren hohen Anspruch bei unseren lokalen Eigenproduktionen. Wir freuen uns darauf, das Projekt gemeinsam mit SAT.1 und W&B Television realisieren zu können. Ich bin mir sicher, dass auch die Serie unsere Zuschauer von Anfang an in ihren Bann ziehen wird." Kaspar Pflüger, SAT.1-Geschäftsführer: "Fast zwei Millionen Leser haben sich von Marc Elsbergs Thriller faszinieren und zum Nachdenken anregen lassen. Das Szenario hat auch uns gefesselt und dazu animiert, den Stoff als Mini-Serie fürs TV zu entwickeln.

Damit geht SAT.1 einen weiteren Schritt seiner fiktionalen Ausrichtung: Wir erzählen mit exzellenten Partnern relevante Stoffe in hochwertigen Produktionen." Bestseller-Autor Marc Elsberg: "Dass mein Thriller 'Blackout' jetzt zur Serie wird, freut mich und zeigt zugleich, wie relevant dieser Stoff nach wie vor ist. Als Romanautor habe ich für meine Figuren und Motive eigene Bilder im Kopf. Nun bin ich gespannt, was meine Partner, allen voran die beiden Drehbuchautoren Lancelot von Naso und Kai Uwe Hasenheit, daraus machen. Auf jeden Fall freue ich mich auf die gemeinsame Reise mit Wiedemann & Berg, Joyn und SAT.1." Bettina Breitling, Leitung Medienagentur Random House: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Wiedemann & Berg eine so renommierte Produktionsfirma für dieses wichtige Buch gefunden haben. In der Zusammenarbeit mit Joyn und SAT.1 hat uns nicht nur das Konzept, sondern das Gesamtpaket überzeugt."



Quelle: Joyn (ots)