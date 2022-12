Michael Ballweg: „Wir machen unseren eigenen Great Reset für eine bessere Welt“

Vergessen wir nicht die Personen, die bereit waren, ihre persönliche Freiheit für eine größere Sache zu opfern. Das sagt Stefan Magnet vor dem Interview mit Michael Ballweg, der seit 29. Juni in Untersuchungshaft sitzt. Trotz Gefängnismauern konnte AUF1 dieses Interview führen. Der Querdenken-Gründer und Demo-Organisator Michael Ballweg ist bereits seit dem Jahr 2020 dem System ein Dorn im Auge.

Mit seinen Demonstrationen brachte Ballweg Millionen Menschen zuerst auf die Straßen Berlins, später demonstrierten die Bürger in ganz Deutschland. Querdenken wurde zu einer Massenbewegung in der Bundesrepublik Deutschland. So ließ die Gesinnungsjustiz nicht lange auf sich warten. Michael Ballweg sitzt nun seit knapp 6 Monaten in Untersuchungshaft. Ohne Anklage. Ohne Aussicht auf ein Weihnachtsfest in Freiheit.



Doch der freiheitsliebende Ballweg ist keineswegs gebrochen. Er ist voller Zuversicht. Die riesige Anteilnahme und der Zuspruch aus dem ganzen deutschsprachigen Raum geben ihm Kraft. In diesem etwas anderen Exklusiv-Interview mit Stefan Magnet erzählt der politische Gefangene Ballweg, wie es ihm in der Haft ergeht, wie er die derzeitige Lage einschätzt und was ihm Kraft und Zuversicht verleiht.

Quelle: AUF1