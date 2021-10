Hollywood-Star Jared Leto bei Impfgegner-Protest in Italien mit Tränengas beschossen

US-Schauspieler und Musiker Jared Leto ist in Rom in eine sehr unangenehme Situation geraten: Der 49-Jährige wurde während eines Impfgegner-Protests mit Tränengas beschossen. Leto nahm an der Kundgebung selbst nicht teil und befand sich nur zufällig unter den Protestierenden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auf seinem Instagram-Account hat der Hollywood-Schauspieler und Frontmann der Rockband "30 Seconds to Mars" Jared Leto mitgeteilt, er sei während eines Impfgegner-Protests in der italienischen Hauptstadt Rom mit Tränengas beschossen worden: "Ich fand mich plötzlich in Italien inmitten eines Protests wieder. Soweit ich mitbekommen habe, ging es dabei um Impfpflicht und Impfpässe. Ich wurde mit Tränengas beschossen und dann war für mich Feierabend."

Der Künstler teilte auch Aufnahmen davon, wie die Protestierenden Autos angriffen und den Straßenverkehr behinderten, als die Polizei ankam.

Nach Medienangaben hatte am Samstag in Rom eine Demonstration gegen obligatorische Impfpässe – die sogenannten "Grünen Pässe" – für alle Berufstätigen in Italien stattgefunden. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer gegen die Protestierenden ein, als die Demonstration in Gewalt ausartete.

Die Grünen Pässe waren in Italien ursprünglich für einen sicheren Verkehr der Bürger zwischen den EU-Mitgliedstaaten eingeführt worden. Der Pass ist ein Beleg dafür, dass der Inhaber mindestens eine COVID-19-Impfung erhalten hat, vor kurzem negativ getestet wurde oder genesen ist. Jetzt will die Regierung die Impfpässe für alle Berufstätigen zur Pflicht machen. Diejenigen, die dieses Dokument nicht vorlegen können, müssten demnach in unbezahlten Urlaub gehen. Die Kritiker sind der Ansicht, diese Maßnahme komme im Grunde genommen einer Impfplicht gleich.

In Italien sind nach jüngsten Angaben etwas mehr als 70 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Jared Leto ist als Rockmusiker und Schauspieler bekannt. Im Jahr 2014 wurde er für die Rolle einer AIDS-kranken Transsexuellen im Filmdrama "Dallas Buyers Club" mit einem Oscar ausgezeichnet."

Quelle: RT DE