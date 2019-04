MADONNA ist zurück

Die Queen of Pop ist zurück! Vier Jahre nach ihrem Nr.1-Album "Rebel Heart" kündigt Madonna ihr neues Album an: "Madame X" erscheint am 14.06.2019! Als ersten Vorboten auf das vierzehnte Studioalbum der Pop-Ikone gibt es ab sofort die Single "Medellín", die Madonna gemeinsam mit dem Latin-Superstar Maluma aufgenommen hat. Der Kolumbianer stammt aus der Stadt Medellín.

Das offizielle Video feiert am 24.04. um 22.00 Uhr deutscher Zeit Weltpremiere im Rahmen der MTV Show "MTV presents Madonna Live & Exclusive: ‘Medellín’ Video World Premiere". Madonna wird dafür gemeinsam mit dem britischen DJ Trevor Nelson vor Fans in London vor die Kamera treten und Fragen zu ihrem neuen Album und ihrer Karriere beantworten. Maluma wird live aus Miami zugeschaltet. Madonnas neues Album "Madame X" entstand u.a. in Lissabon/ Portugal, wo die Künstlerin in den letzten Jahren immer mal wieder lebte und sich zu ihren neuen Songs inspirieren ließ. Auf "Madame X" feiert Madonnas ihre Liebe zu Latin Music und der Kultur, aber auch viele andere globale Einflüsse, die sie in ihrem Leben und in ihrer Karriere prägten. Madonna singt auf dem Album auf Englisch, Spanisch und Portugiesisch. “Lissabon ist der Ort, an dem das Album geboren wurde,” erklärt Madonna. “Ich habe dort meinen Stamm und eine magische Welt mit unglaublichen Musikern gefunden, die meinen Glauben daran gestärkt haben, dass sämtliche Musik auf der ganzen Welt miteinander verbunden und die Seele des Universums ist." Die erste Single "Medellín" wurde von Mirwais co-produziert. Ebenfalls auf dem Album dabei sind Diplo, Quavo (Migos) und Mike Dean. "Madame X" wurde innerhalb von 18 Monaten in Lissabon, London, New York und Los Angeles aufgenommen. "Madame X" kann ab sofort vorbestellt werden. Das Album erscheint als Standard und als 2 CD-Deluxe Edition sowie in diversen limitierten Formaten. Die erste Single "Medellín" feat. Maluma gibt es dann direkt als Download dazu.

Quelle: Universal Music GmbH



