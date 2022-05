"Liefert Assange nicht aus!" – Protest vor dem Innenministerium gegen mögliche Auslieferung

Dutzende versammelten sich am Dienstag vor dem Innenministerium in London, als Ministerin Priti Patel ihre Entscheidung über die Auslieferung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange an die Vereinigten Staaten bekannt geben wollte. Die Demonstranten hielten Plakate und Transparente hoch, skandierten Slogans und forderten die Freilassung von Assange. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "An der Kundgebung nahmen auch die Ehefrau des inhaftierten Journalisten, Stella Assange, und der Chefredakteur von WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, teil. Laut Stella Assange liegt die Entscheidungsgewalt allein bei der britischen Regierung, die ihn ungeachtet bekannter medizinischer Befunde in den Selbstmord treiben werde, wenn Julian Assange an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wird. Die britische Regierung würde sich vor der Weltpresse und der Öffentlichkeit als schlimmster Übeltäter erweisen, weil sie diese eklatante politische Verfolgung eines Journalisten zulässt, der in seiner journalistischen Arbeit alles richtig gemacht habe." Quelle: RT DE