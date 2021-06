No Angels nach Comeback wieder auf Platz 1 der Album-Charts

Die No Angels sind nach 18 Jahren zurück an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Mit "20" steigen sie direkt auf der Spitzenposition ein, wo sie zuletzt mit ihrem 2003 veröffentlichten Album "Pure" rangierten. Dahinter steigt die US-Punkrock-Band Rise Against mit "Nowhere Generation" neu ein, auf Platz drei sind Various Artists mit "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Vol. 8".

In den Single-Charts klettert Olivia Rodrigo mit "Good 4 U" eine Position nach oben an die Spitze. Nathan Evans klettert mit "Wellerman" ebenfalls, allerdings um zwei Positionen nach oben auf Rang zwei. Auf Rang drei ist ein Neueinsteiger: Djorkaeff, Beatzarre, Lea & Capital Bra mit "Sommer".

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur