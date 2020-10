Schauspieler Sean Connery gestorben

Der schottische Schauspieler und Filmproduzent Sean Connery ist tot. Der ehemalige James-Bond-Darsteller starb im Alter von 90 Jahren, berichtet die BBC unter Berufung auf seine Familie. Weltberühmt wurde Connery 1962 mit seinem ersten Auftritt als britischer Geheimagent 007 in "James Bond jagt Dr. No".

Er gilt heute noch als einer der besten Bond-Darsteller aller Zeiten. 1987 gewann er den Oscar als bester Nebendarsteller für seine Rolle als Jim Malone in "Die Unbestechlichen". Bis in die 2000er spielte der Schotte in zahlreichen Hollywood-Produktionen mit, zuletzt in "Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen" im Jahr 2003.

Quelle: dts Nachrichtenagentur