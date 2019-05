Gene Simmons ist Merkel-Fan

Der US-Musiker Gene Simmons, Frontmann der Hard-Rock-Band "Kiss", ist ein großer Fan von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Merkel sei ein "Freigeist", "der es scheißegal ist, was politisch opportun wäre", sagte Simmons den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Die Bundeskanzlerin habe Dinge getan, "die ihre eigenen Leuten verärgert haben. Das sind für mich Führungsqualitäten - sie ist eine großartige Anführerin, die selbst denkt, keine Politikerin", so der Msuiker weiter. "Kiss" tourt gerade mit sechs Konzerten durch Deutschland, nach eigenen Angaben zum letzten Mal. Die "End-Of-The-Road"-Tournee soll nach 46 Jahren Rock `n` Roll die Abschiedstour sein. Er selbst komme gerne nach Deutschland, sagte Simmons, dessen Mutter als deutsche Jüdin den Holocaust überlebt hat.



"Meine Mutter hat nie darüber gesprochen. Sie war 14 Jahre alt, als sie in den Konzentrationslagern der Nazis interniert wurde", so der "Kiss"-Frontmann weiter. Er selbst habe in Deutschland "einige der nettesten und freundlichsten Menschen überhaupt kennengelernt". Über die vom Antisemitismusbeauftragten Felix Klein angestoßene Antisemitismus-Debatte sagte Simmons, er sei nicht besorgt. Der Antisemitismusbeauftragte hatte erklärt, er könne "Juden nicht empfehlen, jederzeit überall in Deutschland eine Kippa zu tragen". Solange man öffentlich darüber rede, "mache ich mir keine Sorge", sagte Simmons den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Im Gegenteil, es sei ein gutes Zeichen, wenn Klein sowas sage: "Wissen Sie, wann Kakerlaken wegrennen? Wenn man einen Scheinwerfer auf sie richtet", so der Musiker weiter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur