Ein Karikaturist lehrt, wie man auf „politisch korrekte“ Zensoren reagiert

In einem Interview mit „Il Venerdì di Repubblica“ erzählte der italienische Comic-Veteran Milo Manara, der für seine sinnliche Art, Frauen zu zeichnen, bekannt ist und an der Seite von Federico Fellini gearbeitet hat, wie ihm 2014 Sexismus vorgeworfen wurde, weil er ein Cover der weiblichen Version von Spider-Man gezeichnet hatte, das halbnackt und in einer verführerischen Position zu sehen war. Dies berichtet Nathan Greppi im Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet Greppi: "Er erklärte, dass „die meisten Proteste nicht von Feministinnen, sondern von einer LGBTQ-Gruppe ausgingen, nach deren Ansicht die Zeichnungen weder politisch noch anatomisch korrekt waren. Tatsache ist, dass ich keine weiteren Cover für Marvel gemacht habe“. Er fügte auch hinzu, dass, obwohl in der Vergangenheit die Erotik, mit der er Frauenkörper zeichnet, keinen allzu großen Skandal auslöste, „die größten Probleme heute von der Besessenheit mit der politischen Korrektheit kommen würden“.

Seine Hypothese erwies sich kürzlich als richtig; nicht für ihn, sondern für einen anderen Marvel-Illustrator, den Amerikaner J. Scott Campbell, der kürzlich eine retuschierte Version eines seiner alten Cover aus dem Jahr 2009 in den sozialen Netzwerken kursieren sah.

Der Sachverhalt stellt sich wie folgt dar: Campbell ist in der amerikanischen Comicwelt für seine Zeichnungen bekannt, in denen er Superheldinnen oder Disney-Prinzessinnen in provokanten Versionen, für ein reifes Publikum, porträtiert. Letzten Monat ging eine retuschierte Version eines seiner bekanntesten Cover, Ausgabe 601 der Serie „The Amazing Spider-Man“, in den sozialen Medien viral. Das Original zeigt Spider-Mans Frau, Mary Jane Watson, auf der Couch sitzend, während sie, mit einer Tasse Kaffee in der Hand, ihrem Mann beim Kampf gegen das Verbrechen zusieht. Der Autor hat sie so gezeichnet, dass ihre Brüste hervorgehoben werden, und mit einem hochgeklappten Bein.

Letztes Jahr postete ein „Tumbrl“-Benutzer, der sich selbst als „nonbinaryfinnmertens“ unterzeichnete („nonbinary“ ist eine Anspielung auf sogenannte „nonbinary“-Personen, also solche, die sich weder als Mann noch als Frau identifizieren), eine retuschierte Version des Bildes, auf der Mary Jane weniger Dekolleté und in einer normalen Position zu sehen ist. Die Absicht war, Moralunterricht zu geben, wie man den weiblichen Körper darstellen darf oder nicht. Hinzu kommt die Tatsache, dass sich eine anonyme Person das Kunstwerk eines anderen ohne Erlaubnis angeeignet hat, um diese Morallektion zu erteilen.

Da das Cover online unter Fans des Genres weit verbreitet worden war, sprach Campbell das Thema in einem Beitrag auf seinem Instagram-Profil an: „Normalerweise ignoriere ich diese Art von Dingen einfach, aber es scheint, dass das Thema dieses Mal sogar unter Freunden und Kollegen viral gegangen ist, die das Bild auf ihren Seiten geteilt haben und versucht haben zu erklären, dass diese Form der „Korrektur“ berühmter Künstler … geschmacklos ist. Und das ist es.“ Er ironisierte weiter, indem er schrieb: „Hey, nonbinary hat recht, anderen unaufgefordert Ratschläge zu geben, macht Spaß.“

Da er sich in einer Kontroverse über Sexismus wiederfand, hat Campbell es geschafft, diese zu Marketingzwecken zu jonglieren: Wie eine eingehende Analyse der Seite „Fumettologica“ erklärt, hat der Cartoonist die „modifizierte“ Version des Covers auf „eBay“ versteigert, um den Erlös an die Vereinigung Fresh Artists zu spenden, die Gelder zur Unterstützung von Kunstfächern in öffentlichen Schulen sammelt. Der Entwurf wurde für 14.700 $ verkauft.

Um die in den sozialen Medien entfachte Diskussion weiter auszunutzen, ergriff er weitere Initiativen. So forderte er seine Follower auf, ein anderes seiner Cover, Amazing Spider-Man 607, nachzumalen, auf dem er die Figur der Black Cat, die mit ihrer neuesten Beute spielt, im Spider-Man-Kostüm dargestellt hatte. Mit all diesen Initiativen nutzte Campbell die Kontroverse um das retuschierte Cover aus, um an Bekanntheit zu gewinnen, so dass sich die Interaktionen anderer Nutzer mit seinen Beiträgen verzehnfachten.

Die Moral von der Geschicht‘: Wenn Sie sich in einer Kontroverse wiederfinden, die mit Sexismusvorwürfen oder, allgemeiner, mit politischer Korrektheit zu tun hat, ist der beste Weg, sich daraus zu befreien, selbstironisch zu sein. Erwecken Sie nicht den Eindruck, dass Sie Zensoren und politisch korrekte Moralisten zu ernst nehmen: ein Lachen wird sie begraben."

Datenbasis: Centro Machiavelli

Quelle: Unser Mitteleuropa