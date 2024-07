Autor Ulrich Gausmann: Das wäre, wie ein neues Wunder von Wörgl

Die deutsche Wirtschaft steht vor dem Abgrund – und die Kräfte des Great Reset nehmen Anlauf, um sie endgültig über die Klippen zu stürzen. Doch es gibt Hoffnung, glaubt jedenfalls Ulrich Gausmann, Autor des Buches „The Great Weset – Wirtschaft und Finanzen neu gedacht“. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Und er erkennt sie in altbewährten Konzepten. Etwa Genossenschaften, Regionalgeld, oder auch Tauschringe. Wie wir uns also vielleicht selbst vor dem Absturz retten können, erfahren Sie in dieser Ausgabe von „Berlin Mitte AUF1“.

Das Buch ist hier erhältlich: https://www.auf1.shop/products/the-great-weset-wirtschaft-und-finanzen-neu-gedacht

Quelle: AUF1