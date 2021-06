Modedesigner Nassos Katris stirbt einen Tag nach Astrazeneca-Impfung

Der 40-jährige Modedesigner Nassos Katris, dem am Montag das Astrazeneca-Vakzin verabreicht worden war, ist einen Tag später gestorben. Darüber schreibt die Tageszeitung „Naftemporiki“.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News " zu lesen: "Demnach wurde der Mann am Dienstagabend in seinem Haus in Lagonissi bei Athen von Freunden tot aufgefunden, nachdem er einen Tag lang ihre Anrufe nicht beantwortet hatte.



Die genaue Todesursache solle durch die Obduktion geklärt werden, so das Blatt. Katris war viele Jahre in verschiedenen Nachklubs in Chalkida und Mykonos tätig. Zuletzt lebte und arbeitete er in Athen.

Fünf Fälle schwerer Thrombosen in Griechenland



Ende Mai hatte die griechische Arzneimittelbehörde EOF bekanntgegeben, dass es in Griechenland zu fünf Fällen schwerer Thrombosen nach der Verabreichung des Präparats von Astrazeneca gekommen sei.

Bei vier Frauen und einem Mann hätten sich nach einer Astrazeneca-Impfung schwere Thrombosen gebildet. Eine der Frauen sei daran verstorben, drei würden in Krankenhäusern behandelt.



Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (Stand 10. Juni, 16.00 Uhr MESZ) haben sich 412.420 Menschen in Griechenland mit Covid-19 angesteckt. 12.346 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben. "

Quelle: SNA News (Deutschland)