Heino über sein Musik-Aus nach 60 Jahren: "Ich möchte nicht mehr so viel unterwegs sein"

60 Jahre lang stand Heino auf der Bühne. Nun ist es Zeit, aufzuhören, findet der Kultsänger. Warum und was er nun als Rentner alles vorhat, erzählt er in NEUE POST. "Ich möchte nicht mehr so viel unterwegs sein", erklärt Heino sein Aus. "Jetzt kann es gerne ein wenig ruhiger werden." Was seine Ehefrau Hannelore (76) dazu sagt, verrät der Sänger nicht. Nur so viel: "Wir müssen noch mal üben, ob das Zuhause-Sein jetzt so gut verläuft, aber ich bin da ganz zuversichtlich."

Angst vor Langeweile hat er nicht. "Ich kann gut irgendwo sitzen und mich ausruhen. Es gibt ja auch sonst immer viel zu tun. Mein Enkel macht jetzt Musik." Dem wird er natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Für Heino selbst steht allerdings fest: Eine Rückkehr auf die Bühne ist ausgeschlossen. Quelle: Bauer Media Group, Neue Post (ots)

