Namhafter englischer Geistheiler Karma Singh gestorben

Der weltweit bekannte Geistheiler und Buchautor Karma Singh ist nach langer und schwerer Krankheit am vergangenen Samstag im Alter von 72 Jahren in Alsfeld friedlich in die andere Welt übergegangen. Seine heilenden Transmissionen sind nicht nur den ExtremNews-Lesern ein Begriff, sondern wurden zum Beispiel bei YouTube insgesamt mehrere hunderttausende Mal aufgerufen.

Karma Singh war in den letzten Jahren auch als Auslandskorrespondent tätig und in vielen aufklärenden Videos ein gern gesehener Gast.

Neben dieser Tätigkeit fungierte Karma Singh bis zu seinem Tod außerdem als Geschäftsführer von Harmony United Ltd. und Harmony Energy Consultants Ltd. Beide Firmen haben bereits mitgeteilt, dass Karma Singh darum gebeten hat, dass die Unternehmen in seinem Sinne fortgeführt werden und man alles tun werde, um dies zu ermöglichen.

Inwiefern Karma Singhs letztem Wunsch, einem öffentlichen Begräbnis auf dem Friedhof im hessischen Schwalmtal, Ortsteil Brauerschwend, entsprochen werden kann, steht zur Zeit leider noch nicht fest. Wegen der dortigen Friedhofsordnung bedarf es dazu eines Beschlusses seitens der Friedhofsverwaltung, der jedoch noch aussteht. Sobald ein Termin feststeht, wird dieser auf der extra zu seinem Tod eingerichteten Abschiedsseite https://karmasingh.de/abschied bekannt gegeben.

Aufgrund dessen, dass die Krankheit von Karma Singh bis zu seinem Tod sehr kostenintensiv war, worauf er selbst in seinen Newslettern auch immer wieder hingewiesen hatte, und es keine engeren Verwandten gibt, die für die Beerdigungskosten aufkommen können, gibt es die Möglichkeit sich über die gemeinnützige Stiftung "Bewusst in die Zukunft" an den Ausgaben zu beteiligten. Bitte verwenden Sie dazu das Konto bei der Commerzbank mit der IBAN: DE30 5134 0013 0210 2713 01 und den Verwendungszweck "Spende Karma Singh".

Quelle: ExtremNews