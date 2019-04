Letzte Enkelin Richard Wagners gestorben

Verena Lafferentz-Wagner, die letzte Enkelin von Richard Wagner, dem berühmten deutschen Komponisten aus dem 19. Jahrhundert, ist am vergangenen Freitag im Alter von 98 Jahren gestorben. Das teilte die Agentur dpa am Dienstag unter Verweis auf das Präsidiumsmitglied im Richard-Wagner-Verband International, Rainer Fineske, mit.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "Sputnik" meldet weiter: "Lafferentz-Wagner wurde im Dezember 1920 als jüngstes Kind von Siegfried und Winifred Wagner in Bayreuth geboren, sie wuchs im Haus Wahnfried auf. Ihre Brüder Wieland und Wolfgang übernahmen später nach dem Zweiten Weltkrieg die Festspielleitung in Bayreuth.

Wilhelm Richard Wagner (geboren am 22. Mai 1813 in Leipzig; gestorben am 13. Februar 1883 in Venedig) war ein deutscher Komponist, Dramatiker, Dichter, Schriftsteller, Theaterregisseur und Dirigent. Mit seinen Musikdramen gilt er als einer der bedeutendsten Erneuerer der europäischen Musik im 19. Jahrhundert."

Quelle: Sputnik (Deutschland)