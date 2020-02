Die Amigos neu auf Platz eins der Album-Charts

Die Amigos stehen an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Das Album "50 Jahre: Unsere Schlager von damals" der deutschen Schlagersänger stieg direkt auf dem ersten Platz der Hitliste ein, gefolgt von "Father Of All..." der US-Punk-Rock-Band Green Day, deren Album ebenfalls neu einstieg.

Dahinter befindet sich "Herz Kraft Werke" der deutschen Sängerin Sarah Connor, deren Album vom vierten auf den dritten Platz kletterte.

In den Single-Charts steht "Blinding Lights" des kanadischen Sängers The Weeknd an der Spitze, gefolgt von "Baby" von Joker Bra & VIZE. Dahinter rangiert "Weiss" des Rappers Samra, dessen Single neu in die Charts einstieg.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur