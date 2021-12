RT-Chefredakteurin: Nirgendwo trifft RT DE auf so viele Hürden wie in Deutschland

Am Donnerstag löschte YouTube den neuen Sender RT DE nur fünf Stunden nach dem Start. SNA- und RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan hat den Schritt kommentiert – und ihn mit der Position des deutschen Staates in Verbindung gebracht. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes zu lesen: "Der deutsche Staat verhalte sich auf eine „erstaunlichste Weise“ in dieser Situation, sagte Simonjan:

„In keinem anderen Land mussten wir von Anfang an mit solchen Schwierigkeiten, solchen Einschränkungen, und solchen Versuchen rechnen, uns davon fernzuhalten, auf Sendung zu gehen.“

Vielleicht finde die deutsche Regierung es „elegant“, den Sender an seinem ersten Tag zu blocken, so die Journalistin. „Wir finden es so aber nicht.“

Sie sei von dem Schritt allerdings nicht überrascht:

„Wir gingen in erster Reihe nicht auf YouTube auf Sendung, sondern als ein echter großer Sender“, erklärte Simonjan. Der Sender sei im Fernsehen sowie auf einer Webseite und in einer App verfügbar.

„Mal sehen, was sie (die deutschen Behörden – Anm. d. Red.) weiter tun werden. Ich bezweifle sehr, dass bei ihnen Respekt für die Redefreiheit aufwachen wird.“

Woran sie nicht zweifle, sei jedoch, dass das deutsche Volk sehen werde, wie die „sogenannten deutschen Medien, die hauptsächlich Amerikanern gehören“, ihnen eine „andere, falsche Wahrheit“ erzählen.

Am Donnerstag wurde der neue deutschsprachige 24-Stunden-Nachrichtensender von RT bei YouTube gelöscht. Wie der Pressedienst von Google in Russland erklärte, habe die Sperrung mit der Umgehung der auf dem Kanal noch im September auferlegten Beschränkungen zu tun. Google verwies daraufhin auf die „klaren Community-Regeln“, die festlegen sollen, was auf der Plattform erlaubt sei."

Quelle: SNA News (Deutschland)