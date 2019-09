Ludwig Trepte liebt alles mit Motoren

Der Schauspieler Ludwig Trepte liebt alles, was motorisiert ist: "Ich fahre Motorrad, habe Bootsführerscheine", sagte er dem "Zeitmagazin". Er liebe die Beschleunigung und das Adrenalin. Gerade mache er seinen Flugschein.

Trepte weiter: "Beim Fliegen abzuheben und plötzlich frei zu sein, die Einsamkeit oben in der Luft, das ist für mich die schönste Form der Meditation." Angst habe er oben in der Luft keine: "Ich bin grundsätzlich angstfrei." Auch das Lernen für die Prüfungen falle ihm nicht schwer: "Wenn man das unbedingt will, muss man da durch", so Trepte, der die Schule früh fürs Schauspielern verlassen hatte. "Und ironischerweise habe ich früher in der Schule gedacht: Trigonometrie, wozu brauche ich das? Jetzt weiß ich es: für den Flugschein."

Quelle: dts Nachrichtenagentur