RT DE geht auf Sendung: Schalten Sie sich ein!

Ab Dezember 2021 wird RT DE die TV-Landschaft in Deutschland bereichern. Also ran an die Fernbedienung und genießen Sie spannende Dokus und Reportagen sowie Berichterstattung auf höchstem journalistischen Niveau.

Weiter berichtet RT DE: "Schalten Sie sich ein und beteiligen Sie sich an unserer Vision, dem Dialog der Kulturen und dem gesunden Menschenverstand wieder einen prominenten Platz im deutschen Fernsehen zu verschaffen. Werden Sie Teil der neuen Stimme in Deutschland: RT DE."

Quelle: RT DE