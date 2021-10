Neues Album: Mrs. Nina Chartier - "PLYGRND"

Mit ihrem Debütalbum "PLYGRND" rappt Mrs. Nina Chartier befreit auf und rechnet schonungslos mit aktuellen Trends im Rapgeschäft ab. In neuem Soundkleid bricht sie ihr Schweigen, nimmt kein Blatt vor den Mund und grenzt sich klar von der Szene ab. Mit ihren bisherigen Single-Auskopplungen u.a. "Heller" oder "Pourquoi" hat sich Mrs. Nina Chartier im Deutschrap Genre schon einen Namen gemacht.

Jetzt endlich erscheint ihr neues und zweites Album bei EL CARTEL MUSIC und ist heute, Freitag, 15. Oktober 2021, auf allen digitalen Kanälen erhältlich sowie als CD in einer aufwendigen Fanbox im Handel.



Selbstbewusst und kompromisslos - Mrs. Nina Chartier präsentiert ihr zweites Album "PLYGRND" mit 15 starken Songs. Nach langem Schweigen spricht sie darin Klartext und rappt sich ihren Unmut über die Rap-Szene von der Seele. Vor einiger Zeit verkörperte sie als Laiendarstellerin in der Doku-Soap Berlin - Tag & Nacht auch eine Rapperin. Nun zeigt die 28-jährige Duisburgerin im echten Leben musikalisch Haltung und läutet ihr heute erscheinendes Album "PLYGRND" ein. Damit will Mrs. Nina Chartier noch in diesem Jahr Rap vor fragwürdigen Trends retten, ihren eigenen Weg weitergehen und dabei neue Maßstäbe setzen. Kein Wunder also, dass sich namenhafte Rapper, wie u.a. Olli Banjo, MCN, K-Fly oder Tribe als Featuring Artist bei ihrem neuen Album "PLYGRND" mitzuwirken.

"In dem Album stecken über ein Jahr Blut, Schweiß und Tränen. Höhen und Tiefen. Ich brauchte nach so vielen Ups and Downs ein Ventil, um meiner Seele Luft zu machen und so entstand das Album "PLYGRND", so Mrs. Nina Chartier ehrlich über ihr Debütalbum. Die Rapperin freut sich auf den Albumrelease und macht klar: "Das ist mein Spielplatz, auf dem ich mich austoben kann. All die Ereignisse, die mich seit meinem Umzug nach Berlin vor vier Jahren geprägt haben, fanden ihren Platz in einem Song".

Neben dem Erwerb auf allen digitalen Kanälen, gibt es das Album auch im Handel mit einer Fanbox. Diese enthält:

"PLYGRND" Trackliste:

01 - Intro

02 - FIRE

03 - PLYGRND

04 - Pourquoi

05 - WIMK

06 - Heller

07 - Weil wir uns brauchen

08 - Naja

09 - Jede Nacht

10 - Gutscheincode

11 - Tabu

12 - Kampagnen

13 - Repeat

14 - Hier raus

15 - Outro

Mrs. Nina Chartier- "PLYGRND" erscheint am 15. Oktober 2021 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Polydor/Universal.

Quelle: RTLZWEI (ots)