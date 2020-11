"Höhner"-Mitglied Hannes Schöner zieht sich von der Bühne zurück - Band sucht Nachfolger für den Bassisten

Hannes Schöner (67), seit 1990 als Bassist, Sänger, Arrangeur und maßgeblicher Komponist eines der Gesichter der bundesweit erfolgreichen kölschen Band "Höhner", wird ab nächstem Jahr nicht mehr als festes Bandmitglied auf der Bühne stehen. "Ich habe entschieden, dass ich nicht mehr mit der Band auf die Bühne gehe ab dem 1.Januar 2021", sagte Schöner dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Die Höhner hätten nun die Möglichkeit, "sich neu zu erfinden, noch mal Vollgas zu geben und weiter erfolgreich zu sein. Diese Langzeitperspektive war mit mir einfach nicht mehr gegeben." Anlass war laut Schöner auch die aktuelle Situation: "Das ganze Showgeschäft hat wegen Corona eine Vollbremsung hingelegt, auch unser Höhner-ICE. Und wenn ein Zug anhält, dann denkt man ans Aussteigen." An seinem 67. Geburtstag habe er dann festgestellt, "dass ich im besten Rentenalter bin".



Schöner betonte, "dass ich die Höhner nicht verlasse - so wenig, wie man eine Familie verlässt. Ich will und werde im Hintergrund weiter versuchen, an der Erfolgsgeschichte dieser Band mitzuwirken." Praktisch bedeutet das, dass sich Schöner vom Dauerstress mit einigen hundert Auftritten im Jahr verabschiedet, der Band aber als Gesellschafter, Berater und Komponist weiter zur Verfügung steht. Einen Nachfolger suchen die Höhner derzeit.

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)