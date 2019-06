METROPOL FM, der einzige deutsch- und türkischsprachige Radiosender, startet in HESSEN

"Merhaba, hier ist METROPOL FM", heißt es ab Freitag, 28. Juni 2019 um 10 Uhr auch in Hessen. Das Team von METROPOL FM freut sich sehr, mit seinem abwechslungsreichen Programm, das die türkischsprachigen Bürgerinnen und Bürger in Hessen mit regionalen Informationen, Service und Musik versorgen wird, in einer weiteren Region präsent zu sein.

Am Freitag, 28. Juni 2019 um Punkt 10 Uhr geht das neue Radioprogramm für Hessen on air. Rund um die Uhr und mit viel Abwechslung können dann die in der Region Frankfurt, Offenbach und Darmstadt lebenden türkischsprachigen Mitbürger Radio METROPOL FM empfangen. METROPOL FM richtet sein Programm an türkischsprachige Bürger in Deutschland, die ursprünglich aus türkischsprachigen Regionen wie der Türkei, dem Balkan, dem Nahen Osten und Aserbaidschan gekommen sind.

In Deutschland leben über 3,5 Millionen Menschen mit türkischsprachigem Hintergrund

Die türkischsprachigen Bürger sind - wie in vielen deutschen Regionen - auch in den neuen Sendegebieten ein wichtiger gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Faktor. METROPOL FM Geschäftsführer Tamer Ergün Yikici: "Wenn wir in einem neuen Sendegebiet starten, nutzen die Türkischsprachigen kaum noch Radiosender aus der Türkei. METROPOL FM erreicht in kürzester Zeit sehr hohe Reichweiten. Unser Erfolgskonzept ist die kulturspezifische Unterhaltung mit Musik und Shows sowie verständliche und nachvollziehbare Informationen aus der Region und aus Deutschland. Zugleich tragen wir zur Stärkung des Gemeinsinns bei, indem wir Menschen über die wichtigsten Ereignisse in Deutschland informieren und ihr Interesse wecken."

Mit dem regionalen Bezug, mit türkischer Musik und der integrativen Ausrichtung hat METROPOL FM ein Alleinstellungsmerkmal und konkurriert dabei weder programmlich noch wirtschaftlich mit dem Lokalfunk. METROPOL FM spielt hauptsächlich türkische Pop-, Volks- und Arabesk-Musik, klärt durch diverse Informationssendungen auf und arbeitet mit deutschen Institutionen in verschiedenen sozialen Projekten zusammen. Das Credo von METROPOL FM lautet: "Die wichtigste Voraussetzung für die Integration und ein erfolgreiches Leben ist, über sein Umfeld informiert zu sein. Das will METROPOL FM mit seinem Programm gewährleisten."

Über METROPOL FM

METROPOL FM ist Deutschlands erstes deutsch- und türkischsprachiges Radio. Metropol FM startete genau vor 20 Jahren, 1999, mit seinem 24-stündigen Radioprogramm in Berlin. In den vergangenen Jahren wandelte sich der ursprünglich als Lokalradio konzipierte Sender zu einem überregional erfolgreichen Trendsetter. Mittlerweile verfügt METROPOL FM über sieben Lizenzen in fünf Bundesländern: für Berlin, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bremen und Hessen und in 16 Städten..

METROPOL FM ist bei der türkischsprachigen Bevölkerung Marktführer und der Radiosender der Zielgruppe: äußerst bekannt mit einem sehr umfangreichen weitesten Hörerkreis / 84% WHK und einer hohen Tagesreichweite. Metropol FM ist ein Tochterunternehmen der Moira Rundfunk GmbH, eine deutsche Radiogesellschaft mit Sitz in Ludwigshafen.

Quelle: Metropol FM GmbH & Co. KG (ots)