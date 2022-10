Mainstream-Redakteur stellte Bürger am Online-Pranger bloß

Der Vize-Chefredakteur der “Wiener Zeitung”, die sich zu 100 Prozent im Besitz der Republik befindet, meckerte auf Twitter über Fußballfans in der Straßenbahn, die er an den Online-Pranger stellte. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at".

Weiter berichtet das Magazin: "Die Journalisten-Kaste der Systemmedien protzt gerne mit ihrer Verachtung für das einfache Volk. Anhand eines Videos,

das “WZ”-Vize Thomas Seifert von zwei Austria-Wien-Fans in der Bim machte, bekundete er seine “pauschale & misanthrope Abneigung gegen fast immer maskuline Fußballfans” – etwa, weil diese keine Maske trugen.



Die Gesichter der beiden, die dem feinen Herrn offenbar lästig waren, waren klar erkennbar. Erst nach heftiger Kritik lud Seifert eine DSGVO-konforme Version hoch. Am Denunziantentum hält er fest: Das Recht am eigenen Bild erlösche durch den Regelverstoß …"

Quelle: Wochenblick