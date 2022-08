"Haben Sie unsere Corona-Berichterstattung gesehen?" – Tom Buhrow rechtfertigt den Rundfunkbeitrag

Weiter berichtet RT DE: "Tom Buhrow, Intendant des WDR und nach dem Rücktritt von Patricia Schlesinger kommissarischer ARD-Chef, hat in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa den obligatorischen Rundfunkbeitrag verteidigt – und verwies dabei auf die seiner Ansicht nach hohe Qualität der ARD-Sendungen. Auf die Frage der Agentur:

"Was würden Sie jemanden auf der Straße sagen, warum es sich immer noch lohnt, 18,36 Euro im Monat zu bezahlen? Wie wollen Sie das Vertrauen zurückgewinnen?"

antwortete Buhrow:

"Ich würde fragen: Haben Sie Kinder, haben Sie Enkelkinder, und haben Sie schon mal 'Die Sendung mit der Maus' mit denen gesehen? Schauen Sie die 'Tagesschau'? Haben Sie unsere Corona-Berichterstattung gesehen? Welchen Krimi gucken Sie? Was ist Ihr Lieblingshörfunksender, Ihr Lieblingspodcast? Meistens – nicht immer, aber meistens – wird dann deutlich, dass das, was wir den Menschen an Programm bieten, sowohl quantitativ als auch qualitativ sehr geschätzt wird."